موريتانيا تخسر أمام غامبيا في بداية مشوارها بأمم إفريقيا (فيديو)
خسر المنتخب الموريتاني أمام نظيره الغامبي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.
ويدين المنتخب الغامبي بالفضل في الفوز لنجمه أبلي جالو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء بتسديدة قوية بيسراه من خارج منطقة الجزاء.
جووووووووووووووووووووووووول جميل جدا من غامبيا— كأس أمم أفريقيا 🏆CAN2021 (@CAN2021_ar) January 12, 2022
🇲🇷 موريتانيا 0 × 1 غامبيا 🇬🇲
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نتمني العودة السريعه لمنتخبنا العربي مورتيانيا ♥️ #كأس_أمم_أفريقيا#موريتانيا_غامبيا
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وبهذا الفوز، جمع المنتخب الغامبي أول ثلاث نقاط يتشارك بها صدارة ترتيب المجموعة السادسة مع المنتخب المالي الذي فاز في وقت سابق اليوم على نظيره التونسي 1-0.
نهاية المباراة! 🔚— توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 12, 2022
🇲🇷 موريتانيا 0-1 جامبيا 🇬🇲
بأقدام أبلي جالو العقارب تنتزع فوزًا ثمينًا أمام المرابطين في ثاني مباريات المجموعة السادسة! 🎯#كأس_الأمم_الإفريقية2021 | #الكاميرون2021 | #MRTGMBpic.twitter.com/P1iEU6Tvec
ترتيب منتخبات المجموعة السادسة:
1- مالي برصيد 3 نقاط
2- غامبيا برصيد 3 نقاط
3- موريتانيا من دون نقاط
4- تونس من دون نقاط.
وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا، ويتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.
المصدر: RT
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