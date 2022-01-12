شاهد.. تعليق عصام الشوالي على الفضيحة التحكيمية أثناء مباراة تونس ومالي يشعل مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي الذي كان يعلق على مباراة تونس ومالي ضمن كأس إفريقيا والتي انتهت بفضيحة تحكيمية.

وعبر الشوالي بطريقة عفوية طريفة على أخطاء الحكم الفادحة في المباراة التي انتهت بخسارة تونس بهدف دون مقابل.

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وشهدت المباراة فضيحة تحكيمية عندما أنهى الحكم الزامبي جاني سيكازوي اللقاء قبل نهاية الوقت الأصلي (90 دقيقة)، حيث أطلق صافرته معلنا فوز مالي (بهدف دون مقابل) في الدقيقة الـ89 و45 ثانية أي قبل نهاية الوقت الأصلي بـ15 ثانية.

وكان الحكم قد أنهى المباراة (للمرة الأولى) في الدقيقة الـ85 قبل أن يتراجع عن قراره ويتابع اللعب حتى الدقيقة الـ89 والثانية الـ45.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا، ويتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

المصدر: RT