مدرب منتخب الجزائر يدخل في جدال مع صحفي عقب التعادل مع سيراليون (فيديو)

دخل مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي في جدال مع صحفي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب التعادل السلبي بين الجزائر وسيراليون في بطولة كأس أمم إفريقيا الجارية في الكاميرون.

ولم ينجح "محاربو الصحراء" في هز الشباك خلال المباراة الأولى ضمن رحلة الدفاع عن لقبهم في البطولة القارية.

واعترف بلماضي أن الظروف الجوية التي صاحبت المباراة من درجة حرارة مرتفعة ورطوبة، أثرت على أداء لاعبيه كونها جرت ظهيرة أمس الثلاثاء.

وفوجئ بلماضي في الندوة الصحفية بسؤال من صحفي من ساحل العاج، حول إن كان "سيتفوق المنتخب الجزائري لو تغيرت الظروف وأجريت المباراة في أجواء مناخية مناسبة؟".

وأجاب مدرب بلماضي :"لا أعرف إذا كنت قد تحدثت كثيرا عن الظروف المناخية، لقد قلت إن علينا التأقلم مع هذا الوضع".

🇩🇿 Petit conseil pour quand vous croiserez Djamel Belmadi : ne lui parlez pas de la météo à Abidjan en 2023 pic.twitter.com/jsDuQRy8z9 — RMC Sport (@RMCsport) January 11, 2022

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وانزعج مدرب "الخضر" عند مقاطعته من الصحفي الذي قارن بين مناخ الجزائر والكاميرون وأكد أن الجزائر تعرف أيضا جوا حارا، قائلا: "تتحدث عن هذا الوقت من العام؟ هل هذا ما تريد أن تعرفه؟ ما سؤالك حقا؟ إذا كنت تريد الدخول في (جدال) فسوف تصطدم بجدار. ستصل إلى طريق مسدود".

وحاول الصحفي تبرير أسئلته ومقارنة المناخ في الكاميرون بمناخ كأس أمم إفريقيا 2023 المقررة في ساحل العاج، وهو السؤال الذي أثار استغراب بلماضي وضحك العديد من كان في قاعة المؤتمر.

وطلب بلماضي منحه فرصة الإجابة دون مقاطعة، قائلا: "سيدي، هل أنت صحفي؟ أنت تتحدث معي عن بطولة 2023، ونحن بدأنا حديثا بطولة 2022 في الكاميرون. أنت تقارن شيئا لا يقارن، إذا أردت مقارنة بالجزائر اليوم، فالجو بارد في الجزائر لذلك نتحدث عن الظروف اليوم والآن في الوقت الذي نتكلم فيه، هنا كان الجو رطبا جدا وحارا جدا ولكن هذا ليس عذرا، ما أريد قوله هو أن هذه الظروف تؤثر في أداء أي رياضي وعلى وجه الخصوص في اللاعبين الذين اعتادوا اللعب في أوروبا".

وأكمل: "ليست هناك حاجة للتحدث معي عن ساحل العاج أو بطولة كأس إفريقيا القادمة، نحن هنا في الكاميرون. أنت صحفي، ولست خبير أرصاد جوية".

وسيواجه المنتخب الجزائري،غينيا الاستوائية الأحد المقبل ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، يليها مواجهة ساحل العاج في الجولة الختامية لمباريات المجموعة الخامسة.

المصدر: "وكالات"