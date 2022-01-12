تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة المتوقعة في مباراة الليلة

يترقب عشاق كرة القدم اللقاء بين الغريمين برشلونة وريال مدريد ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على ملعب "الملك فهد الدولي" في العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم الأربعاء.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن تشكيلة برشلونة وريال مدريد المتوقعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن فيران توريس صفقة برشلونة الجديد سيشارك في التشكيلة الرئيسية رفقة الثنائي عثمان ديمبيلي، والبرازيلي المخضرم داني ألفيس الذي سيلعب كجناح أيمن.

بينما سيلعب ريال مدريد بخط هجومه الناري المعتاد بتواجد الثنائي الناري فينيسيوس جونيور، وكريم بنزيما بجانب الإسباني ماركو أسينسيو.

وجاءت تشكيلة برشلونة كالتالي :

حراسة المرمى : أندريه تير شتيغن

خط الدفاع : أراخو، جيرارد بيكيه، لينغليه، جوردي ألبا

خط الوسط : نيكو، سيرجيو بوسكيتس، جافي

خط الهجوم : فيران توريس، ألفيس، ديمبيلي.

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بينما جاءت تشكيلة ريال مدريد كالتالي :

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : كارفاخال، ميليتاو، دافيد ألابا، ميندي

خط الوسط : كاسيميرو، مودريتش، كروس

خط الهجوم : أسينسيو، بنزيما، فينيسوس جونيور

المصدر: صحيفة "آس" الإسبانية