كأس أمم إفريقيا.. حارس ساحل العاج يقع في المحظور

منيت آمال ساحل العاج بتحقيق لقب كأس أمم إفريقيا لكرة القدم بانتكاسة كبيرة عشية مباراتها الأولى في البطولة، بعد أن خسرت جهود حارسها الأول سيلفان غبوهو لاتهامات مرتبطة بالمنشطات.

وكشف الاتحاد العاجي عن خبر الإيقاف الذي فرضه الاتحاد الدولي "فيفا" الثلاثاء، قبل 24 ساعة من مواجهة "الفيلة" الافتتاحية مع غينيا الاستوائية في المجموعة الخامسة في مدينة دوالا.

وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي:"يمكن لفيفا أن يؤكد على أن اللجنة التأديبية قد أوقفت سيلفان غبوهو مؤقتا بسبب المنشطات".

وبدأ اللاعب البالغ 33 عاما أساسيا في جميع المباريات الست في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 أواخر هذا العام في قطر، بما فيها الخسارة الاخيرة الحاسمة 1-0 أمام الكاميرون في نوفمبر الفائت التي حرمت ساحل العاج من التأهل الى الدور الحاسم.

🔴 OFFICIEL ! Sylvain Gbohouo, le gardien numéro 1 de la Côte d'Ivoire, est suspendu pour dopage. 🇨🇮



Les Éléphants jouent leur premier match de #CAN2021 demain. pic.twitter.com/iF8EsR80iL — Actu Foot (@ActuFoot_) January 11, 2022

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وشارك أساسيا في جميع مباريات النسخة الاخيرة في مصر عام 2019 عندما خرج منتخب بلاده في ربع النهائي أمام الجزائر، بالاضافة إلى المباريات الثلاث في 2017 عندما ودعت ساحل العاج من دور المجموعات وجميع مواجهات 2015 باستثناء النهائي بسبب الاصابة حين توجت بلاده باللقب للمرة الثانية.

وقال مدرب المنتخب، الفرنسي باتريس بوميل، خلال مؤتمر صحفي في دوالا: "جاءت نتيجة اختباره إيجابية بعد المباراة هنا قبل شهرين وقدمنا استئنافا على الفور".

وكشف بوميل أنه طلب من غبوهو مقابلة طبيب عيون لأنه كان يعاني في التعامل مع الكرات الطويلة، وأنه تم وصف علاج للحارس بعد ذلك.

وتابع بوميل: "هذا ما حصل، ولكن بعد ذلك جاءت نتيجة اختباره إيجابية في نوفمبر، إلا أنهم لم يجدوا ما الذي تسبب به الدواء".

وأردف: "نحن جميعا معه. لقد تدرب وحده، لا ينام بشكل جيد ولا يأكل وفقد وزنه، كنا نأمل بأخبار إيجابية ولكن اكتشفت مساء أمس أن فيفا فرض الإيقاف وأن لدينا 20 يوم للاستئناف، وهذا ما قمنا به".

المصدر: "أ ف ب"