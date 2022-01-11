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أمم إفريقيا.. نيجيريا تفتتح التسجيل في شباك مصر (فيديو)

الرياضة

أمم إفريقيا.. نيجيريا تفتتح التسجيل في شباك مصر (فيديو)
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افتتح المنتخب النيجيري باب التسجيل في المباراة التي تجمعه مع نظيره المصري في هذه الأثناء ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بكأس الأمم الإفريقية بكرة القدم.

وجاء هدف نيجيريا في الدقيقة الـ30 عن طريق كيليتشي إيهياناتشو بتسديدة قوية ومتقنة للكرة بيسراه، أسكنها الشباك على يسار محمد الشناوي حارس "الفراعنة".

ويلعب "الفراعنة" في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

المصدر: RT

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