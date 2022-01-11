أمم إفريقيا.. نيجيريا تفتتح التسجيل في شباك مصر (فيديو)
افتتح المنتخب النيجيري باب التسجيل في المباراة التي تجمعه مع نظيره المصري في هذه الأثناء ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بكأس الأمم الإفريقية بكرة القدم.
وجاء هدف نيجيريا في الدقيقة الـ30 عن طريق كيليتشي إيهياناتشو بتسديدة قوية ومتقنة للكرة بيسراه، أسكنها الشباك على يسار محمد الشناوي حارس "الفراعنة".
🎥⚽️ هدف نيجيريا الاول عن طريق كيلتشي اهياناتشو 🇳🇬— كأس أمم أفريقيا 🏆CAN2021 (@CAN2021_ar) January 11, 2022
مصر 0-1 نيجيريا#مصر_نيجيريا#كأس_أمم_افريقيا#AFCON2021
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ويلعب "الفراعنة" في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.
January 11, 2022
وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا.
المصدر: RT
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