أمم إفريقيا.. التشكيلة الأساسية للمنتخب المصري لمواجهة نظيره النيجيري

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الثلاثاء نحو ملعب "رومدي أدجيا" في مدينة غاروا الكاميرونية الذي يستضيف المباراة المرتقبة بين المنتخب المصري ونظيره النيجيري ضمن كأس أمم إفريقيا.

وتنطلق المواجهة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.

وسيبدأ البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب المنتخب المصري بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجه منافسه النيجيري:

ويلعب "الفراعنة" في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

المصدر: RT