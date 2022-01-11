محمد صلاح يرد على اتهامه بالأنانية ويستشهد بـ ميسي ورونالدو

رد النجم المصري محمد صلاح، على اتهامه بالأنانية مع ليفربول الإنجليزي منذ انتقاله إليه صيف عام 2017 قادما من روما الإيطالي.

ووجه عدد من خبراء كرة القدم الإنجليزية الانتقادات واتهام صلاح بالأنانية في الكثير من المباريات وأنه لا يرغب سوى في تسجيل الأهداف ولا يساعد زملاءه في الفريق بالتمرير وعلى رأسهم، ساديو ماني.

وخلال حوار أجراه جناح ليفربول مع مجلة GQ بنسختها البريطانية، وقال اللاعب البالغ 29 عاما: "لا أنزعج مما يقال، متأكد من أن الكثير من الناس يقدرون ما أفعله، لا أهتم كثيرا بما يتردد في الإعلام، العقليات الضعيفة تحب أن تشعر بذلك، أما أنا لا".

وتابع: "هذا هو أسلوبي في المباريات، أن أركض في وجه المدافعين بكامل قوتي، إذا حصلت على الكرة فأقول أنا قادم إليك، أنا قادم إليك".

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ويكمل محمد صلاح عامه الـ30 في شهر يونيو المقبل، ويتحدث البعض أن اللاعب يصل إلى ذروة أداءه الفني في هذ العمر تقريبا قبل أن يبدأ في الانحدار رغم وجود عدد من اللاعبين الذين قاربوا الأربعين مثل زلاتان إبراهيموفيتش.

وعلق صلاح: "الأمر ليس فقط زلاتان، هناك رونالدو 36 عاما، ميسي وكريم بنزيما وروبرت ليفاندوفسكي وهم ما بين 34 إلى 35 عاما".

وأكمل: "أسعى دائما إلى تجهيز نفسي بكل الأساليب الممكنة ولدي جميع الأجهزة الرياضية التي تساعدني على تطوير المستوى البدني، لدي كل شيء في المنزل".

وواصل محمد صلاح الحديث عن طموحاته في السنوات المقبلة: "لا يزال لدي طموحات أخرى، أريد التأهل إلى كأس العالم مرة أخرى، أريد الفوز بأمم إفريقيا مع مصر".

المصدر: "وكالات"