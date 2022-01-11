أمم إفريقيا.. التشكيلة الأساسية للجزائر في مواجهة سيراليون

يبدأ المنتخب الجزائري حملة الدفاع عن لقبه بطلا لكأس الأمم الإفريقية عندما يلاقي اليوم الثلاثاء نظيره السيراليوني ضمن الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من النسخة الـ33 للبطولة القارية.

وتنطلق المواجهة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجه منافسه السيراليوني:

ويلعب "محاربو الصحراء" في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات سيراليون وساحل العاج وغينيا الإستوائية.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

المصدر: RT