جزر القمر تبدأ مشوارها بهزيمة أمام الغابون في أولى مشاركاتها في كأس إفريقيا (فيديو)

خسر منتخب جزر القمر أمام نظيره الغابوني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة الغابوني آرون بوبندزا في الدقيقة الـ16 من عمر اللقاء.

نهاية المباراة! 🔚



🇰🇲 جزر القمر 0-1 الجابون 🇬🇦



الفهود السمراء يحققون فوزًا ثمينًا، بالتغلب على أسماك السيلاكانث في ختام مباريات اليوم الثاني في #كأس_الأمم_الإفريقية2021 🐆#كأس_الأمم_الإفريقية2021 | #الكاميرون2021 | #COMGABpic.twitter.com/gWFX4HUwBx — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 10, 2022

وبهذا الفوز، حصد منتخب الغابون نقاط المباراة الثلاث ليشارك صدارة المجموعة الثالثة مع المنتخب المغربي الذي تغلب في وقت سابق يوم الاثنين على نظيره الغاني بهدف نظيف.

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في المقابل، بقي رصيد منتخب جزر القمر الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه في البطولة القارية، خاليا من النقاط.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

المصدر: RT