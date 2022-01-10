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ساديو ماني يقود السنغال لتجاوز زيمبابوي في الوقت القاتل (فيديو)

الرياضة

ساديو ماني يقود السنغال لتجاوز زيمبابوي في الوقت القاتل (فيديو)
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تغلب منتخب السنغال على منتخب زيمبابوي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون.

ويدين المنتخب السنغالي بالفضل في الفوز لنجمه ساديو ماني الذي سجل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة وبالتحديد في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بديلا عن الضائع.

وبهذا الفوز، حصد منتخب السنغال أول 3 نقاط ليتصدر المجموعة الثانية في انتظار مواجهة غينيا ومالاوي، فيما بقي رصيد زيمبابوي خاليا من النقاط.

المصدر: RT

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