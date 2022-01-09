ارتفاع كبير لعدد المصابين بكورونا في نادي الأهلي المصري

وصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في صفوف نادي الأهلي المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، إلى 8 لاعبين.

وأثبتت المسحة الطبية التي أجراها كل من لاعبي الأهلي، ياسر إبراهيم، بيرسي تاو، لويس ميكيسوني، أحمد نبيل كوكا، أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر، رامي ربيعة، ومحمد فخري إصابتهم بفيروس كورونا.

ويخضع هؤلاء اللاعبون حاليا للبروتوكول العلاجي اللازم وجميعهم تحت الملاحظة الدائم، ونتم متابعتهم حاليا بصفة مستمرة.

وخضع باقي اللاعبين والجهاز الفني والإداري لإجراء مسحة طبية أمس وجاءت نتيجتها سلبية.

ويستعد الأهلي، لخوض مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة في نسختها الأولى.

وأعلن موسيماني المدير الفني "للمارد الأحمر" قائمة اللاعبين التي ستشارك بالبطولة وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى :علي لطفي - مصطفي شوبير - حمزة علاء

خط الدفاع : محمود وحيد - أحمد نبيل كوكا - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني - كريم فؤاد - محمود متولي

خط الوسط: محمد محمود - عمار حمدي - محمد مجدي أفشة - أحمد عبدالقادر - لويس ميكسوني - طاهر محمد طاهر - وليد سليمان – محمد فخري - حسين الشحات

خط الهجوم: حسام حسن - بيرسي تاو - صلاح محسن.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة المحلية بداية من يوم 12 يناير الجاري، وتنتهي مواجهات مرحلة المجموعات مطلع فبراير المقبل، على أن تستكمل مرحلة الدور قبل النهائي والنهائي من البطولة المحلية خلال فترة توقف الدوري في شهر يونيو المقبل.

وفي ما يلي مباريات الأهلي في البطولة:

الجولة الأولى - يوم الخميس 12 يناير 2022

الأهلي – الجونة

الجولة الثانية – يوم الاثنين 17 يناير

الأهلي – الإسماعيلي

الجولة الثالثة – يوم الجمعة 21 يناير

الأهلي – المقاولون العرب

الجولة الرابعة – يوم الخميس 27 يناير

الأهلي – سموحة

الجولة الخامسة يوم الأحد 30 يناير

الأهلي – البنك الأهلي

المصدر: "ahram"