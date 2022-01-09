كأس إفريقيا.. كوليبالي ينضم إلى لائحة المصابين بكورونا في منتخب السنغال

أعلن نادي نابولي الإيطالي، إصابة مدافعه السنغالي، كاليدو كوليبالي، بفيروس كورونا، عقب التحاقه بصفوف منتخب بلاده للمشاركة في كأس أمم إفريقيا التي تنطلق في الكاميرون مساء اليوم.

وجاء في بيان نشره نابولي، أمس السبت، على حسابه في موقع "تويتر"، أنه تم تأكيد "إصابة كاليدو كوليبالي بكوفيد -19 أثناء قيامه بواجبه الدولي مع السنغال".

📌 @kkoulibaly26, impegnato con la propria Nazionale per la Coppa d’Africa, è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento come da protocollo. pic.twitter.com/bVqQYad4rJ — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 8, 2022

وأضاف: "المدافع الذي حصل على اللقاح ولم تظهر عليه أعراض، في عزلة ذاتية وفقا للبروتوكول".

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وكان المنتخب السنغالي أرجأ سفره إلى الكاميرون ليوم إضافي من موعده المحدد هذا الأسبوع، بعدما ثبتت إصابة ثلاثة لاعبين وستة من أعضاء الفريق بكورونا.

ومن المقرر أن يبدأ منتخب "أسود التيرانغا"، وصيف النسخة الأخيرة من البطولة القارية، مشواره في المجموعة الثانية ضد زيمبابوي غدا الاثنين.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أكد أن المنتخبات الإفريقية ستخوض مبارياتها في البطولة القارية حتى لو كان لديها 11 لاعبا فقط، حيث يتوجب على أي لاعب أن يحل بدلا من حارس المرمى في حال عدم توفر أي حارس.

وفي حال لم يتمكن المنتخب من خوض المباراة، فسيعلن خاسرا بنتيجة 0-2.

المصدر: أ ف ب