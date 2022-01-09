إلغاء لقاء الريان والوكرة في الدوري القطري بعد مشهد يحبس الأنفاس لأحد اللاعبين (فيديو)

ألغيت مباراة الريان والوكرة في المرحلة الـ13 من دوري نجوم قطر لكرة القدم، في الدقيقة 42، عقب سقوط مدافع الوكرة، المالي عثمان كوليبالي، فجأة داخل الملعب، أمس السبت.

واحتاج اللاعب للإنعاش بعد توقف قلبه قبل أن يتم نقله إلى المستشفى، ما أثار الرعب بين لاعبي الفريقين الذين رفضوا استكمال المباراة، ليقرر الحكم إنهاءها بعد لعب 42 دقيقة فقط.

أخذ هذا الوضع الآن بالدوري القطري الحكم ينهي مباراة الوكرة 🇶🇦 و الريان 🇶🇦 بعد سقوط لاعب الوكرة عثمان كوليبالي بشكل مفاجئ pic.twitter.com/7uqZlgZxg4 — حمد الحرفان (@haaammmad) January 8, 2022

ظاهرة سقوط اللاعبين تتزايد …



لاعب نادي #الوكرة عثمان كوليبالي يسقط فجأة في مباراة فريقه ضد #الريان الجارية الآن #مرسال_قطر | #قطرpic.twitter.com/mCI3x1Z9rv — برق نيوز (@barqnewskw) January 8, 2022

وقالت مؤسسة الدوري القطري في بيان: "خلال مباراة نادي الوكرة أمام نادي الريان، تعرض اللاعب عثمان كوليبالي لأزمة قلبية استدعت تدخل الطواقم الطبية ورجال الإسعاف المتواجدين في المباراة، حيث تم التعامل مع حالة اللاعب واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة ونقله إلى المستشفى بعد استقرار حالته، علما بأن اللاعب حاليا يلقى الرعاية والعناية الطبية اللازمة".

بيان صحفي من مؤسسة دوري نجوم قطر بخصوص مباراة #الوكرة و #الريان ضمن الأسبوع ١٣ من #دوري_نجوم_QNBpic.twitter.com/ncxvjqAyRR — مؤسسة دوري نجوم قطر (@QSL) January 8, 2022

وفيما يتعلق بوضع المباراة بين الفريقين، أوضحت مؤسسة الدوري القطري، أنه قد تم الاتفاق على إنهائها واستكمال الوقت المتبقي في وقت لاحق بنفس النتيجة عند توقفها (1 -0 لصالح نادي الريان).

المصدر: مؤسسة الدوري القطري