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منتخب المغرب يتلقى ضربة موجعة قبيل مواجهة غانا في كأس إفريقيا

الرياضة

منتخب المغرب يتلقى ضربة موجعة قبيل مواجهة غانا في كأس إفريقيا
legion-media
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لن يتمكن مهاجم نادي إشبيلية، يوسف النصيري، بسبب شعوره بالألم، من المشاركة في المباراة الأولى لمنتخب بلاده المغرب أمام غانا بعد غد الاثنين، ضمن نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وقرر الطاقم الطبي للمنتخب المغربي، عدم إشراك  النصيري في تدريبات "أسود الأطلس"، استعدادا لمواجهة غانا ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بسبب شعوره بالألم في الركبة، بعد تجدد الإصابة التي غيبته عن الملاعب طويلا قبل عودته في مباراة إشبيلية ضد برشلونة، في 21 ديسمبر الماضي.

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ومن المرتقب أن يغيب النصيري عن أول مباراتين لمنتخب المغرب، في دور المجموعات لأمم إفريقيا، أمام غانا بعد غد الاثنين، وجزر القمر، يوم الجمعة المقبل.

وفي حال تخلص النصيري من آلام الركبة، فقد يشارك في المباراة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة، التي سيخوضها "أسود الأطلس" ضد منتخب الغابون في الـ18 من يناير الجاري.

وكان النصيري، مصابا أيضا بفيروس كورونا قبل تعافيه والتحاقه بالمنتخب المغربي.

المصدر: وكالات

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