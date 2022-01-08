موعد أول مباراتين في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون

تفتتح غدا الأحد في الكاميرون، النسخة الـ33 من نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، بإجراء مباراتين.

وتجمع المباراة الافتتاحية، مستضيف البطولة، منتخب الكاميرون، مع بوركينا فاسو، ضمن منافسات المجموعة الأولى، وذلك في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت غرينيتش.

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وتقام المواجهة الثانية لحساب المجموعة ذاتها في الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش، وتجمع منتخب الرأس الأخضر بنظيره الإثيوبي.

ويشارك في النسخة الحالية من كأس أمم إفريقيا 24 منتخبا تم توزيعهم على ست مجموعات، وهي:

- المجموعة الأولى: الكاميرون - بوركينا فاسو - الرأس الأخضر - إثيوبيا.

- المجموعة الثانية: السنغال - غينيا - مالاوي - زيمبابوي.

- المجموعة الثالثة: المغرب - غانا - جزر القمر - الغابون.

- المجموعة الرابعة: مصر - نيجيريا - السودان - غينيا بيساو.

- المجموعة الخامسة: الجزائر - كوت ديفوار - غينيا الاستوائية - سيراليون.

- المجموعة السادسة: تونس - مالي - موريتانيا - غامبيا.

وسيتأهل إلى دور الستة عشر، متصدر ووصيف كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحل في المركز الثالث.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب الجزائر هو حامل لقب النسخة الأخيرة التي استضافتها مصر في العام 2019.

المصدر: RT