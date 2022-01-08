دجوكوفيتش يوجه رسالة لمشجعيه من مركز احتجازه في أستراليا

وجه نجم التنس الصربي، نوفاك دجوكوفيتش، الذي يتواجد في مركز احتجاز حكومي في ملبورن الأسترالية، عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، الشكر إلى كل من سانده حول العالم.

وكتب المصنف أولا عالميا: "شكرا إلى عائلتي، إلى المقربين، إلى صربيا، وإلى جميع الأشخاص حول العالم الذين قدموا لي المساندة. أشكر الله على الصحة".

وأضاف: "أستطيع الشعور بهذا الدعم، وأنا أقدره كثيرا".

إقرأ المزيد

وكانت أستراليا منعت دجوكوفيتش من دخول أراضيها لدى وصوله إليها الأربعاء الماضي للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، والتي يحمل لقبها تسع مرات (رقم قياسي) آخرها العام الماضي، وكانت تعتزم ترحيله لعدم امتلاكه التأشيرة (الطبية) اللازمة التي تخوله دخول أستراليا، قبل أن تعود السلطات عن قرارها بالترحيل الفوري له، ليبقى في مركز احتجاز المسافرين بعد طعن قانوني تقدم به النجم الصربي.

ورفض دجوكوفيتش، مرارا الكشف عن وضع تطعيمه ضد فيروس كورونا، وهو شرط للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة المقررة في ملبورن من 17 إلى 30 يناير الحالي.

المصدر: وكالات