فيروس كورونا يضرب منتخب مصر قبل يومين من انطلاق كأس إفريقيا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، إصابة مدرب حراس مرمى منتخب "الفراعنة"، عصام الحضري، وحارس المرمى، محمد أبو جبل، بفيروس كورونا.

وقال الاتحاد المصري في بيان نشره على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "أكدت نتائج المسحات الطبية التي أجراها المنتخب الوطني يوم أمس (الخميس) استعدادا للسفر غدا إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات البطولة الإفريقية، عن إيجابية مسحة عصام الحضري، مدرب حراس المرمى، ومحمد أبو جبل، حارس المرمى، وتقرر عدم سفرهما غدا مع البعثة".

إيجابية مسحة الحضري وأبو جبل



أكدت نتائج المسحات الطبية التي أجراها المنتخب الوطني يوم أمس استعدادا للسفر غدًا إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات البطولة الأفريقية عن إيجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد أبو جبل حارس المرمى . وتقرر عدم سفرهما غدًا مع البعثة — EFA.eg (@EFA) January 7, 2022

وتلعب مصر في النهائيات التي تنطلق منافساتها في الكاميرون بعد غد الأحد، في المجموعة الرابعة، إلى جانب نيجيريا، والسودان، وغينيا بيساو، علما بأن متصدر المجموعة ووصيفه يتأهلان مباشرة إلى الدور ثمن النهائي، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

ويحمل "الفراعنة" الرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولة القارية، برصيد سبعة ألقاب، آخرها عام 2010 في أنغولا، عندما توجوا باللقب الثالث تواليا (2006 في مصر و2008 في غانا).

وغابت مصر عن منصات التتويج منذ ذلك الوقت حتى العام 2017، عندما بلغت المباراة النهائية وخسرت أمام الكاميرون 1-2، قبل أن تخرج خالية الوفاض من الدور ثمن النهائي في النسخة الأخيرة على أرضها على يد جنوب إفريقيا.

المصدر: الاتحاد المصري لكرة القدم