رسميا.. نيوكاسل يتعاقد مع أول لاعب منذ انتقال ملكيته لصندوق الاستثمار السعودي

بدأ نيوكاسل عهدا جديدا منذ انتقال ملكيته لصندوق الاستثمار السعودي مع بداية الموسم الحالي، حيث أبرم أولى صفقاته في الحقبة السعودية بتعاقده مع المدافع الإنجليزي، كيران تريبيير.

وقال النادي، الذي يحتل المركز الـ19 قبل الأخير في الدوري الإنجليزي ويصارع من أجل تفادي الهبوط، في بيان: "يسر نيوكاسل يونايتد أن يؤكد ضم الظهير الإنجليزي كيران تريبيير من أتلتيكو مدريد، مقابل رسوم غير معلنة".

✍️ Newcastle United are delighted to announce the signing of Kieran Trippier from Atlético Madrid on a two-and-a-half-year deal!



Welcome, @trippier2!



⚫️⚪️ — Newcastle United FC (@NUFC) January 7, 2022

وأضاف: "وافق اللاعب البالغ من العمر 31 عاما على شروط عقد لمدة عامين ونصف العام، وأصبح أول توقيع كبير تحت إشراف مالكي النادي والمدرب إيدي هاو".

وسبق للظهير الإنجليزي العمل مع إيدي هاو، الذي سبق له التعاقد معه حينما كان مدربا لفريق بيرنلي قبل 10 سنوات.

ووصل تريبيير إلى ملعب "سانت جيمس بارك"، معقل نيوكاسل، بعد أن أمضى عامين ونصف في إسبانيا مع أتلتيكو مدريد، الذي توج معه بلقب "الليغا" في الموسم الماضي.

ومن المتوقع أن يشكل تريبيير إضافة قوية لدفاع "الماكبايس"، نظرا لخبراته الهائلة في الدوري الإنجليزي، حيث سبق له الدفاع عن ألوان عدة أندية أبرزها نادي توتنهام، فضلا عن كونه ركيزة أساسية في تشكيلة منتخب إنجلترا، الذي وصل معه إلى نهائي بطولة "يورو 2020" العام الماضي.

المصدر: موقع نيوكاسل