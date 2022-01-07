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زوجه مهاجم سيراليون تودعه بطريقة غريبة قبل سفره للمشاركة في كأس إفريقيا (فيديو)

الرياضة

زوجه مهاجم سيراليون تودعه بطريقة غريبة قبل سفره للمشاركة في كأس إفريقيا (فيديو)
sierraloaded.
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تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، صورا وفيديوهات لزوجة مهاجم منتخب سيراليون، موسى تومبو، وهي تودعه بطريقة غريبة قبل سفره للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا.

وظهرت حوا تومبو في الفيديو وهي تحتضن زوجها وتبكي، قبل أن تجثو على ركبتيها وتمسك بساقيه وهي في وضعية الركوع، وذلك من أجل الصلاة له لكي يتألق في كأس الأمم الإفريقية، بينما كان موسى تومبو يحاول انهاض زوجته من الأرض.

وانضم تومبو لتشكيلة المدير الفني لمنتخب سيراليون، جون كيستر، المكونة من 28 لاعبا، والتي ستفتتح مبارياتها في بطولة كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، بمواجهة الجزائر حاملة اللقب يوم الثلاثاء المقبل، ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أيضا كوت ديفوار، وغينيا الاستوائية.

وتصب كل الترشيحات في هذه المجموعة لصالح منتخبي الجزائر وكوت ديفوار للظفر ببطاقتي التأهل الأولى والثانية، فيما يتوقع أن تتنافس سيراليون وغينيا الاستوائية على المركز الثالث الذي قد يمنحهما أيضا تأشيرة العبور إلى الدور ثمن النهائي.

المصدر: sierraloaded

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