زوجه مهاجم سيراليون تودعه بطريقة غريبة قبل سفره للمشاركة في كأس إفريقيا (فيديو)

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، صورا وفيديوهات لزوجة مهاجم منتخب سيراليون، موسى تومبو، وهي تودعه بطريقة غريبة قبل سفره للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا.

وظهرت حوا تومبو في الفيديو وهي تحتضن زوجها وتبكي، قبل أن تجثو على ركبتيها وتمسك بساقيه وهي في وضعية الركوع، وذلك من أجل الصلاة له لكي يتألق في كأس الأمم الإفريقية، بينما كان موسى تومبو يحاول انهاض زوجته من الأرض.

If u wef nr trust in u n kneel down n Pray Lek dis call fr Divorce ASAP..

Hawa Tombo d score pass Dem😎#AFCON2021#SaloneTwitterpic.twitter.com/toqdfPEaqX — Chubby custard 😋🇸🇱 (@naomezuzu) January 6, 2022

Hawa Tombo kneeling and praying for her husband, Musa Tombo, a Sierra Leonean national team striker as Leone Star depart to Cameroon for #AFCON. So touching. pic.twitter.com/1MSIpE2Y7s — Ousman Wessou Cisse (@cisse_wessou) January 6, 2022

Sierra Leone 🇸🇱 player,Musah Tombo saying goodbye to his wife Hawa Tombo as the player joins his colleagues for the #AFCON2021. 🌚



Watch the AFCON live on GTV Sports+✅#GTVSportspic.twitter.com/GzUT3VBCH4 — GTV SPORTS+ (@mygtvsports) January 6, 2022

وانضم تومبو لتشكيلة المدير الفني لمنتخب سيراليون، جون كيستر، المكونة من 28 لاعبا، والتي ستفتتح مبارياتها في بطولة كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، بمواجهة الجزائر حاملة اللقب يوم الثلاثاء المقبل، ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أيضا كوت ديفوار، وغينيا الاستوائية.

وتصب كل الترشيحات في هذه المجموعة لصالح منتخبي الجزائر وكوت ديفوار للظفر ببطاقتي التأهل الأولى والثانية، فيما يتوقع أن تتنافس سيراليون وغينيا الاستوائية على المركز الثالث الذي قد يمنحهما أيضا تأشيرة العبور إلى الدور ثمن النهائي.

المصدر: sierraloaded