"ذي صن": رياض محرز عقد قرانه على عارضة الأزياء تايلور وارد (صور)

أفادت صحيفة "ذي صن" البريطانية بأن اللاعب الجزائري رياض محرز، نجم نادي "مانشستر سيتي"، عقد قرانه على عارضة الأزياء تايلور وارد في حفل صغير وعلى الطريقة الإسلامية.

وظهر الزوجان خلال الحفل بملابس بيضاء بالكامل، وبعد المراسم كرر الزوجان كلمة "قبول" التي تعني الموافقة على الزواج ثلاث مرات، وفقا للصحيفة.

Man City's Riyad Mahrez and Dawn Ward's daughter Taylor have secretly married https://t.co/ypYcJ5NfH1pic.twitter.com/4Ncp3e55jY — The Sun (@TheSun) January 6, 2022

وأشارت الصحيفة إلى أن محرز ووارد سيقيمان مراسم احتفال ثانية لجعل زواجهما قانونيا في المملكة المتحدة.

Manchester City ace Riyad Mahrez and Dawn Ward’s daughter Taylor have secretly married



They dressed all in white for a Muslim ceremony known as the Nikah — signing a contract making them legally married under Islamic law. pic.twitter.com/Kq24Q7iXeo — Lilian Chan (@bestgug) January 6, 2022

وأوضح مصدر مقرب للصحيفة أن محرز وتايلور "متزوجان بشكل قانوني بموجب الشريعة الإسلامية بعد مراسم الزواج أواخر العام الماضي"، مضيفا أن "حفل الزواج كان صغيرا لكنه كان مميزا".

وأظهرت اللقطات اللي أخذت للحفل الصغير أن اللاعب الجزائري قدم خاتم هدية زفاف لتايلور قدرت قيمته بـ400 ألف جنيه إسترليني خلال إجازة كانا يقضيانها في ميكونوس في اليونان مع والدي تايلور، وانضم إليهما الأصدقاء المقربون فقط.

كما ذكرت مصادر الصحيفة أن محرز قد اشترى مع تايلور منزلا بقيمة مليوني جنيه إسترليني في منطقة شيشاير نهاية العام، متوقعين أن يكون منزل زوجية لهما.

المصدر: "ذي صن"