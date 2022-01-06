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مانشستر سيتي ينشر مقطع فيديو لهدف الشهر

الرياضة

مانشستر سيتي ينشر مقطع فيديو لهدف الشهر
Globallookpress
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أعلن نادي مانشستر سيتي، متصدر بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، حصول لاعبه البرتغالي برناردو سيلفا على جائزة هدف الشهر عن ديسمبر 2021.

ونشر مانشستر سيتي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" لهدف الفوز الثاني الذي سجله برناردو سيلفا لفريقه في مرمى مضيفه أستون فيلا (2-1) في الدقيقة 43 من عمر المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021، في الجولة 14 "للبريمير ليغ"، بتسديدة رائعة "عالطاير" بعد هجمة مرتدة سريعة.

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ويتربع مانشستر سيتي، على عرش صدارة الدوري برصيد 53 نقطة حصدها من 21 مباراة، ويسير بخطى ثابتة نحو الاحتفاظ باللقب، مبتعدا بفارق 10 نقاط عن أقرب مطارديه وصيفه تشيلسي، وليفربول الذي يحتل المركز الثالث برصيد 42 نقطة، ولعب مباراة أقل.

المصدر: "mancity.com" 

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