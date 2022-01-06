إصابة أوباميانغ بفيروس كورونا قبيل انطلاق كأس أمم إفريقيا

أصيب نجم أرسنال الإنجليزي، الغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ، بفيروس كورونا، قبل أيام قليلة من انطلاق كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في الكاميرون.

وجاءت نتيجة اختبار أوباميانغ ومواطنه مدافع نيس الفرنسي، ماريو ليمينا، ومساعد المدرب، يالا أنيسيت، إيجابية (أي مصابون)، بعد إجراء الفحص السريع للأجسام المضادة، وما زالوا ينتظرون نتيجة فحص الـ"بي سي آر".

وقال مدرب منتخب الغابون، باتريس نوفو، لوكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس: "لقد خضعوا لفحص بي سي آر، وهم حاليا قيد الحجر في الفندق"، مشيرا إلى أنهم لم يظهروا أي عوارض.

وبالتالي، بات أوباميانغ مهددا بالغياب عن المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا أمام جزر القمر، في العاشر من الشهر الحالي، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا غانا والمغرب.

وتستهل الغابون مبارياتها في البطولة القارية على وقع خسارتها الودية أمام بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة في دبي، الأحد الماضي.

المصدر: أ ف ب