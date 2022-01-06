مانشستر يونايتد يعلن عن رئيسه التنفيذي الجديد

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن ريتشارد أرنولد، المدير الإداري السابق للفريق، سيتولى منصب الرئيس التنفيذي للنادي اعتبارا من 1 فبراير 2022.

وسيحل أرنولد، محل إد وودوارد الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي.

ولم يعين يونايتد رئيسا تنفيذيا له منذ رحيل ديفيد جيل في عام 2013.

وقال أرنولد بعد تعيينه: "يشرفني أن أحظى بفرصة خدمة هذا النادي الرائع وجمهوره. أنا مصمم على استعادة ذلك الشرف بأي طريقة ممكنة".

ℹ️ We are pleased to announce that Richard Arnold will become Chief Executive Officer of the club, effective from 1 February.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) January 6, 2022

وشغل أرنولد منصب المدير الإداري ليونايتد لأكثر من 8 سنوات، وتصدر الترشيحات لخلافة وودوارد بعد أن أعلن يونايتد في أبريل الماضي أن وودوارد، وهو أحد الشخصيات البارزة في مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي لم يكتب له النجاح، سيترك منصبه في النادي في نهاية 2021.

المصدر: manutd.com