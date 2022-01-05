منسق أغان أرجنتيني مهدد بالقتل "يتنفس الصعداء".. بعد مغادرة ميسي روزاريو

غادر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مدينة روزاريو مسقط رأسه متوجها إلى فرنسا، بعد تعافيه من فيروس كورونا.

ووفقا لـ"RMC" فإن ميسي استقل طائرته الخاصة مع أسرته ، وغادر روزاريو ، مسقط رأسه في الأرجنتين، متجها إلى فرنسا، بعد تعافيه من كورونا.

وأضافت أن "ميسي تعافى من فيروس كورونا ومستعد للانضمام إلى تدريب المجموعة اليوم الأربعاء أو غدا الخميس".

وأعلن نادي باريس سان جرمان، يوم الأحد الماضي، أن نجمه ميسي أصيب بفيروس كورونا.

وربما تنفس الصعداء الآن بعد هذا الخبر السار، الـ"DJ" الأرجنتيني فير بالاسيو، الذي كشف عن تلقيه ‏تهديدات بالقتل بعد إصابة ميسي بفيروس كورونا.

وقال بالاسيو (31 عاما) في مقطع فيديو إنه تلقى تهديدات بالقتل وإهانات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أشخاص يعتقدون أنه المسؤول عن إصابة ميسي بكورونا وفقا لشبكة "ESPN" الرياضية الأمريكية.

وأفاد في تغريدة على "تويتر" بأن كثيرين من مشجعي ميسي أطلقوا عليه لقب "القاتل"، بعد نشر صور له مع النجم الأرجنتيني في حفل بمسقط رأسه.

ونفى فير بالاسيو الاتهامات الموجهة له بأنه السبب وراء إصابة ليونيل ميسي بكورونا، ونشر عبر حسابه على موقع "تويتر" نتيجة اختباره لـ"كوفيد-19" التي كانت سلبية.

المصدر: وكالات