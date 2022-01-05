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فيروس كورونا يضرب منتخب السنغال قبل انطلاق كأس إفريقيا

الرياضة

فيروس كورونا يضرب منتخب السنغال قبل انطلاق كأس إفريقيا
legion-media
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تم تأجيل سفر منتخب السنغال للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في الكاميرون من الثلاثاء إلى اليوم الأربعاء، بعد اكتشاف ثلاث حالات إيجابية بفيروس كورونا في صفوفه.

وكشف مسؤول في وزارة الرياضة السنغالية لوكالة "فرانس برس" أن "ثمة ثلاث حالات على الأقل وتتعلق باللاعبين ساليو سيس، لوم ندايي، وحبيب ديالو، بالإضافة إلى حالات أخرى مشتبه بها"، مشيرا إلى أن المصابين سيخضعون للحجر الصحي.

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ولم يسبق للمنتخب السنغالي إحراز اللقب القاري، علما بأنه بلغ النهائي مرتين عامي 2002 ضد الكاميرون و2019 ضد الجزائر.

ويدخل منتخب "أسود التيرانغا"، نهائيات كأس أمم إفريقيا المرتقبة في الكاميرون بين التاسع من يناير الجاري والسادس من فبراير المقبل، بصفته أحد أبرز المرشحين لإحراز اللقب بقيادة مهاجم ليفربول الإنجليزي، ساديو مانيه، وحارس مرمى تشيلسي، إدوار مندي، وقطب دفاع نابولي الإيطالي، كاليدو كوليبالي.

وأوقعت القرعة السنغال في المجموعة الثانية السهلة نسبيا إلى جانب منتخبات زيمبابوي، وغينيا، ومالاوي.

المصدر: أ ف ب

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