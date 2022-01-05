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سخرية واسعة من مدافع تشيلسي بعد لقطته مع صلاح (فيديو)

الرياضة

سخرية واسعة من مدافع تشيلسي بعد لقطته مع صلاح (فيديو)
legion-media
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تناقل رواد مواقع التواصل على نطاق واسع، فيديو طريفا لمدافع تشيلسي، أنطونيو روديغر وهو يحاول مراقبة نجم ليفربول، محمد صلاح، خلال مباراة فريقيهما الأخيرة في الدوري الإنجليزي.

وظهر المدافع الدولي الألماني في الفيديو، وهو على أهبة الاستعداد، ويراقب صلاح كظله في جميع تحركاته وبطريقة مثيرة، حيث لم يفارقه على الإطلاق حتى أرسل أحد اللاعبين الكرة بالقرب من خط التماس، وحينها ترك روديغر النجم المصري وتوجه للحاق بالكرة.

وأعادت شبكة "espnfc" الرياضية، نشر الفيديو وأرفقته بتعليق طريف: "كيف توقف محمد صلاح" مع إضافة رمز يدل على السخرية والمزاح.

وكان صلاح، سجل الهدف الثاني لليفربول (2-0) في شباك تشيلسي في الدقيقة 26، من زاوية ضيقة بعد تلاعبه بالمدافع ماركوس ألونسو، إثر تمريرة بينية متقنة في ظهر الدفاع من ترينت ألكسندر أرنولد. 

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ولكن تشيلسي انتفض قبل نهاية الشوط الأول، وسجل هدفين ليجبر ليفربول على التعادل 2-2 واقتسام نقاط المباراة.

المصدر: "espnfc"

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