بعد إصابة ميسي.. فيروس كورونا يواصل مطاردة نجوم سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، إصابة حارسه الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما بفيروس كورونا، بعد يوم من خوضه مباراة في منافسات الكأس المحلية.

وسيغيب بطل أوروبا عن مباراة القمة ضد المضيف ليون في الدوري الأحد المقبل، على أن يحمي الكوستاريكي كيلور نافاس، عرين الفريق الباريسي.

📌 @gigiodonna1 has tested positive for Covid-19. He has been placed in isolation and is subject to the appropriate health protocol.



The tests carried out on Juan Bernat yesterday and today turned out to be negative. He will resume training tomorrow. — Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 4, 2022

وانضم بالتالي دوناروما (22 عاما) إلى قائمة طويلة من لاعبي فريق العاصمة الفرنسية المصابين بـ"كوفيد-19".

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وغاب عدة لاعبين بمن فيهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن مباراة سان جيرمان وفان (4-0) في مسابقة الكأس الاثنين الماضي، بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

وفتك الفيروس بالعديد من الأندية الفرنسية مع التفشي السريع لمتحورة "أوميكرون"، إذ أرجئت المباراة المقررة الأحد المقبل بين أنجيه وسانت إتيان، فيما تبدو مواجهة بوردو ومارسيليا المقررة بعد غد الجمعة مهددة بالتأجيل.

المصدر: وكالات