إريكسن يأمل بالمشاركة في المونديال بعد نجاته من الموت في كأس أوروبا

أعرب الدنماركي كريستيان إريكسن، الذي تعرض لسكتة قلبية في كأس أوروبا الصيف الفائت وخضع لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب، عن أمله في المشاركة في كأس العالم بقطر نهاية العام الحالي.

وأنهى إريكسن عقده مع إنتر ميلان بالتراضي في ديسمبر الماضي، إذ يحظر الدوري الإيطالي على اللاعبين استخدام أجهزة تنظيم ضربات القلب.

وقال إريكسن خلال مقابلة تلفزيونية أمس الثلاثاء: "أريد أن ألعب كرة القدم. ما من سبب لعدم القيام بذلك".

وأكد أن الأطباء "قالوا إن ما من مشكلة في ذلك، قالوا إن الأمور جيدة. لذا كل شيء مستقر، وأشعر أنني حصلت على الضوء الأخضر للعب كرة القدم مجددا".

وتابع صاحب الـ29 عاما: "هدفي أن ألعب في كأس العالم في قطر، مضيفا أن "مسألة استدعائي (للمنتخب الدنماركي) من عدمها هي أمر مختلف.. ولكن بإمكاني العودة".

وكان إريكسن، تعرض لسكتة قلبية في المباراة الأولى للدنمارك في كأس أوروبا ضد فنلندا في 12 يونيو الفائت، وتم إنعاشه على أرض الملعب.

وأمضى صانع الألعاب بضعة أيام في المستشفى وخضع لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب، قبل أن يعاود مؤخرا التمارين مع أودينسي فريق الطفولة.

ووفقا لصحيفة "بي تي" اليومية الدنماركية، ركز إريكسن بشكل أساسي على التمارين البدنية، لكنه تدرب أيضا مع الكرة، ولكنه لا يخطط للعب مع أودينسي مستقبلا.

المصدر: أ ف ب