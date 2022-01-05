"كم نقمة في طياتها نعمة!".. حكمة تعلن ارتباطها رسميا بلاعب بعد طرده

أعلن مدافع إف سي إمين، جيف هارديفيلد، والحكم شونا شكرولا، ارتباطهما رسميا، بعد أربعة أشهر تقريبا من لقائهما لأول مرة خلال إحدى المباريات في دوري الدرجة الثانية الهولندي لكرة القدم.

وفي 13 أغسطس 2021، واجه إف سي إمين نادي آيندهوفن، وقبل نهاية اللقاء، اشتعلت الأجواء بين اللاعبين، ليتعرض هارديفيلد للطرد في الدقيقة "91"، وبدا غاضبا أثناء مغادرته أرض الملعب، واحتج على الحكم الرابع شكرولا وطلب منها تفسيرات عن سبب حصوله على بطاقة حمراء التي كان يعتقد أنها مجحفة في حقه.

ووفقا لما ذكرته مواقع هولندية، فإنه أثناء الحديث الذي دار بين هارديفيلد وشكرولا، والذي كان في البداية ذا طابع حاد، تمكن كل واحد منهما من خطف قلب الآخر.

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وبعد أربعة أشهر تقريبا من ذلك اللقاء الأول "غير الودي"، أعلن هارديفيلد وشكرولا ارتباطهما رسميا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعدما قضى سويا عطلة أعياد الميلاد في روما.

ونشرت شكرولا على حسابها في موقع "إنستغرام"، صورة لها مع هارديفيلد، وأرفقتها بتعليق "لقد ارتبطنا رسميا".

وبدوره، نشر هارديفيلد صورتين له مع شكرولا ووضع بجانبهما قلبا ونجمة.

وتعمل شكرولا حكمة في الدوري الهولندي منذ موسم 2009-2010، وتعتبر من الحكمات الهولنديات المميزات، في المقابل، تخرج هارديفيلد، الذي يشغل مركز الظهير، من أكاديمية فينوورد، وتناقل بعدها بين عدة أندية هولندية قبل أن ينضم لنادي إف سي إمين، وسبق له تمثيل منتخب هولندا تحت 18 عاما و19 عاما و23 عاما.

المصدر:sportbible.com