عائلة تطلق اسما مركبا للاعبين على مولود جديد

قرر مشجعان لكرة القدم من بوليفيا يعيشان في تشيلي تسمية مولودهما الجديد باسم مركب "غريزمان مبابي"، تيمنا بالنجمين الفرنسيين أنظوان غريزمان وكليان مبابي.

وقرر الزوجان تشامبي باكاهي اطلاق اسم "غريزمان مبابي" على ولدهما ليصبح اسمه الكامل "غريزمان مبابي تشامبي باكاهي" وذلك نظرا لتشجيع الوالد لأنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، والوالدة لكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

El bebé Griezmann Mbappé hace explotar las redes: "El papá eligió el primer nombre y la mamá, el segundo" https://t.co/CTmHpgxIDv — MARCA (@marca) January 3, 2022

وأشارت تقارير صحفية إلى أنه كما جرت العادة في العالم أن يتم الاعلان عن ولادة أول طفل في العام الجديد بالعالم، وبالتالي أعلن مستشفى كوبيابو بمدينة أتاكاما التشيلية، ولادة الطفل الأول في المدينة في تمام الساعة (09:09)من صباح يوم السبت الماضي، أي صباح اليوم الأول من العام الجديد 2022، وبلغ طوله أثناء الولادة 50 سم ووزنه 3.064 كجم.

وسبق أن قررت عائلة في فرنسا إطلاق اسم "غريزمان مبابي" على طفلها الذي ولد في نوفمبر الماضي، لكن المحكمة فرضت حظرا على ذلك، لأن القانون الفرنسي يمنع منح الأطفال أسماء محرجة أو مزعجة أو قد تضر بمستقبلهم، وفقا لتقارير إعلامية.

المصدر: وكالات