أنشيلوتي يعلق على تصريحات مواطنه برانشيني حول انتقال مبابي لريال مدريد

علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على الأنباء التي ربطت ناديه بالتعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في الميركاتو الشتوي.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الثلاثاء، عشية مواجهة فريق ألكويانو، غدا الأربعاء، ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس ملك إسبانيا: "الحديث عن لاعبين غير موجودين هنا لا يبدو أمرا عادلا بالنسبة لي".

وكان الإيطالي جيوفاني برانشيني، وكيل اللاعبين الشهير، قد أكد أن نادي ريال مدريد تقدم بعرض إلى باريس سان جيرمان للتعاقد مع مبابي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية مقابل 50 مليون يورو.

إقرأ المزيد

وردا على تصريح برانشيني، قال أنشيلوتي: "لدي علاقة جيدة للغاية مع برانشيني، وهو صديق إيطالي، لكنني أفضل عدم الحديث عن ذلك".

أما عن مدى وجود تصور كامل لدى مجلس إدارة الفريق الملكي عن تشكيلة الموسم المقبل، فقال أنشيلوتي إن هذا أمر طبيعي لناد مثل ريال مدريد، موضحا: "إنه ناد يفعل ذلك دائما، الموسم المقبل مخطط له بالفعل، سيكون أمرا غير احترافي لناد مثل ريال مدريد ألا يفعل ذلك".

من ناحية أخرى، نفى المدرب الإيطالي وجود نية لرحيل أي لاعب في الميركاتو الشتوي الجاري، رغم أن لاعبين مثل فرانشيسكو إيسكو وداني سيبايوس لديهم عروض لمغادرة الفريق.

وقال أنشيلوتي عن ذلك: "لا نفكر في السماح للاعبين بالرحيل، لأن أحدا لم يطلب ذلك".

واختتم أنشيلوتي: "إدارة الفريق جيدة للغاية، وليس لدي أي مشكلة مع أي منهم، فهم جميعا يتدربون بشكل جيد ويريدون المشاركة، لا أعتقد أن أي لاعب سيغادر في شهر يناير.

بينما كتب الصحفي الرياضي الشهير الإيطالي، فابريزيو رومانو، المختص في انتقالات لاعبي كرة القدم، "تغريدة" عبر حسابه على موقع "تويتر" جاء فيها نقلا عن مبابي: "لا ، أنا لن أنضم إلى ريال مدريد في يناير. لن يحدث ذلك في يناير".

"أنا في باريس سان جيرمان، أنا سعيد حقا وسأنهي الموسم بنسبة 100% كلاعب في باريس سان جيرمان. سأبذل قصارى جهدي للفوز بكل الألقاب مع باريس هذا العام".

Kylian Mbappé announces to @cnn: “No, I'm not joining Real Madrid in January. In January it's not happening”. 🔴🇫🇷 #PSG



“I'm in Paris Saint-Germain, I'm really happy and I will 100% finish the season as PSG player. I'll give everything to win with Paris all titles this year”. pic.twitter.com/3tFUHUr8a1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 28, 2021

المصدر: وكالات