كأس رابطة محترفي التنس.. مدفيديف يقود روسيا لفوز ثان

منح الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثانيا عالميا، بلاده، الفوز الثاني في النسخة الثالثة من كأس رابطة محترفي التنس في سيدني، بتغلبه اليوم الثلاثاء على الأسترالي أليكس دي مينور.

وعوض مدفيديف، حامل لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، خسارته المفاجئة أمام الفرنسي أوغو هومبير الأحد الماضي، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، وتمكن من التفوق على دي مينور 6-4 و6-2، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة ذاتها.

ومنح مدفيديف الفوز الثاني لمنتخب بلاده في مواجهاته ضد نظيره الأسترالي، بعدما حقق الروسي الآخر رومان سافيولين، الفوز على الأسترالي جيمس داكوورث 7-6 و6-4 في مواجهة الفردي الأخرى.

ويخوض مدفيديف وسافيولين مباراة الزوجي ضد الثنائي الأسترالي جون بيرز ولوك سافيل لاحقا، وستكون هذه المباراة تحصيل حاصل بعدما حسمت روسيا فوزها على أستراليا، التي تكبدت خسارتها الأولى في البطولة.

في المقابل، عززت روسيا صدارتها للمجموعة الثانية أمام أستراليا، وإيطاليا التي استعادت التوازن بفوزها على فرنسا 3-0 بفضل جاك سينر، وماتيو بيريتيني.

وفي الجولة الثالثة الأخيرة، تلتقي روسيا مع إيطاليا، وأستراليا مع فرنسا.

المصدر: وكالات