وكيل لاعبين شهير: ريال مدريد عرض 50 مليون يورو للتعاقد مع مبابي في الميركاتو الشتوي

صرح الإيطالي جيوفاني برانشيني، وكيل اللاعبين الشهير، بأن نادي ريال مدريد سيحاول الحصول على خدمات الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، في يناير الجاري.

وقال برانشيني، في تصريح لصحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "عرض ريال مدريد 50 مليون يورو للتعاقد مع مبابي الآن. لكن لا أعرف ماذا ستكون النتيجة".

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واضاف برانشيني: "في باريس، وضعوا إيرلينغ هالاند وهاري كين ودوشان فلاهوفيتش ضمن قائمة المرشحين لتعويض مبابي".

وينتهي عقد كيليان مبابي (23 عاما) مع باريس سان جيرمان الصيف المقبل، وزعمت العديد من التقارير أنه سينتقل مجانا إلى صفوف ريال مدريد خلال الميركاتو الصيف المقبل.

المصدر: وكالات