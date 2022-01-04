الدوري الإسباني.. إشبيلية يقلص الفارق مع ريال مدريد

ضيق إشبيلية، الهوة مع المتصدر ريال مدريد إلى خمس نقاط، بعدما حقق فوزا ثمينا بهدف نظيف على مضيفه قادش، أمس الاثنين، في ختام منافسات المرحلة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 58، بعد ركنية للفريق الأندلسي وصلت داخل منطقة الجزاء إلى الكرواتي إيفان راكيتيتش، الذي مررها إلى أوكامبوس ليسددها الأخير قوية في مرمى مواطنه الحارس جيريماياس ليديسما.

وبهذا الفوز، عزز إشبيلية موقعه في المركز الثاني في الدوري الإسباني مع 41 نقطة، بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد، علما بأن الفريق الأندلسي يملك في جعبته مباراة مؤجلة.

أما قادش، فبقي مع هذه الهزيمة التاسعة له هذا الموسم، في المركز الـ19 قبل الأخير مع 14 نقطة.

المصدر: وكالات