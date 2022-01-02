لاعب كرة قدم أوكراني يتعرض لهجوم في بلاده بعد استعانته بفيديو لبوتين لتهنئة روسيا بعيد رأس السنة

تعرض أوليغ ميشينكو اللاعب السابق في المنتخب الأوكراني للشباب لكرة القدم ولاعب فريق "أمكار" الروسي السابق لهجوم شرس في بلاده، بعد تهنئته روسيا بمناسبة عيد رأس السنة.

وحسب وسائل الإعلام الأوكرانية نشر ميشينكو عبر حسابه في "إنستغرام" تهنئة لروسيا مستخدما خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتهنئته للروس بالعام الجديد، وأرفق الفيديو بعبارة: "كل عام وأنتم بخير بحلول العام الجديد أيها الأشقاء".

وبسبب الهجوم الكبير وعدد الشكاوى الهائل الذي تعرض له حساب اللاعب في "إنستغرام"، تم إغلاق صفحته على الموقع.

ووصف البعض من الأوكران اللاعب بأنه عار على بلاده وما قام به خيانة لها، فيما وصل ببعضهم الأمر لتهديده بالقتل.

المصدر: نوفوستي