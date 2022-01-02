كيروش: مصر تمتلك أفضل اللاعبين في العالم.. وهذا سيزعج كريستيانو رونالدو

مازح البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب المصري الصحفيين أثناء المؤتمر الذي عقده اليوم بأحد فنادق القاهرة، مؤكدا أن منتخب "الفراعنة" يملك أفضل اللاعبين في العالم.

وقال كيروش: "لماذا نلعب بطريقة (4-3-3)؟.. كما تعلمون نحن نملك أفضل اللاعبين في العالم.. ربما لو سمع كريستيانو رونالدو ذلك سينزعج كثيرا".

وأضاف: "كرة القدم الحديثة لا تعتمد فقط على طريقة اللعب، فالديناميكية والحركة أصبحت مهمة دفاعا وهجوما، ولعبنا بهذه الطريقة في كأس العرب، ولكن أقوم بتغييرها حسب سير المباراة، والأهم أن الفريق يملك أساسيات اللعب ونظام متكامل".

وأكد: "لا أهاجم اللاعبين المستبعدين من القائمة، ولكن هناك أمور لا أريد شرح تفاصيلها للإعلام، وأختار القائمة بناء على صفات معينة أحتاجها لبناء الفريق، ولم أقل إن اللاعب المستبعد لا يستطيع تنفيذ أدوار مطلوبة منه".

وعن أداء "الفراعنة" في كأس العرب، قال: "هذه البطولة أقامها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لاختبار قدرات قطر قبل كأس العالم 2022، وبالنسبة لنا هذا أمر جيد لأنها فرصة للمدرب للعب مباريات عديدة".



وأضاف: "لست ساحرا هناك لاعبين أتعرف عليهم لأول مرة، ولكننا قدمنا أداء مميزا، كما أننا فقدنا لاعبين مهمين مثل ابراهيم عادل وعبد الله السعيد ورمضان صبحي.. هل كنت صاحب قرار استبعادهم؟".

وأشار إلى أن أحدا لم يتوقع مستويات اللاعبين الجدد سواء مروان داوود وأحمد ياسين وحسين فيصل، موضحا أن البعض تحدث معه وكأنه ساحر وليس مدرب كما أنه فخور بتجهيز هؤلاء اللاعبين لتمثيل منتخب مصر.

وأضاف: "أحمد رفعت انضم للمنتخب لأول مرة وعمره 20 عاما، ماذا سيحدث عندما ينضم بعد غياب وعمره 28 عاما؟ عملت معه وركزت على تطويره والأرقام ليست معيار التقييم أو الفوز بالمواجهات".

واستكمل: "هناك عوامل أخرى يجب النظر إليها، فمنتخب قطر الذي واجهناه يلعب منذ 6 أعوام مع نفس المدرب، وخاضوا عدة بطولات ورغم ذلك قدمنا مباراة قوية وسددنا 25 تسديدة مقابل 3 فقط لقطر".

وعن طموح منتخب مصر في أمم إفريقيا، قال: "بالطبع سنلعب للفوز باللقب ولن نذهب للنزهة أو السياحة، ولكننا سنلعب للفوز بكل مباراة، وأنا كمدرب احترم تاريخ مصر في أمم إفريقيا".

وأضاف: "لابد أيضا أن نعلم أن هناك هدف أهم في شهر مارس المقبل بخوض المباراة الفاصلة في تصفيات كأس العالم 2022".

وتابع: "أمم إفريقيا بطولة صعبة، لدينا بعض المشاكل اللوجستية، الملاعب نتدرب عليها وهناك فرق أخرى ستتدرب عليها أيضًا، الظروف مختلفة في كل شيء عن أوروبا وآسيا".

وأوضح أنه وضع برنامجا شاملا للتحدث مع الإعلام خلال المعسكر، مؤكدا أنه لا يوجد أي خلاف مع الجهاز المعاون، كما يرفض فكرة تسريب تشكيل منتخب مصر ولو حدث هذا سيعتذر للجميع.

وتابع: "لم أمنع أحد من الكلام، ولكن الأهم أن تكون لدينا القدرة على الحديث في الوقت المناسب والاتجاه الصحيح، البعض متصور إنه عندما يسرب الأخبار فإن الإعلام سيحميه رغم أن الجهاز الفني يرحل بالكامل حال الهزيمة".

ويلعب المنتخب المصري في كأس إفريقيا ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

المصدر: وكالات