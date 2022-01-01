محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2021 (بي بي سي)

أحرز المصري محمد صلاح نجم ليفربول المركز الأول في التصويت الذي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لاختيار أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" لعام 2021.

وحصد "الفرعون" المصري المركز الأول بنسبة 60 % من أصوات الجماهير، يليه ديكلان ريس نجم وست هام يونايتد في المركز الثاني بـ7 % من الأصوات، وروبن دياز نجم مانشستر سيتي بـ 6 %.

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يذكر أن صلاح يتصدر ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 هدفا متقدما بفارق 5 أهداف عن أقرب مطارديه زميله في "الريدز" البرتغالي ديوغو جوتا، فيما يأتي جيمي فاردي هداف ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 9 أهداف.

المصدر: bbc.com