 
مباشر

وفاة وكيل أعمال مارادونا وأساطير كرة القدم

الرياضة

وفاة وكيل أعمال مارادونا وأساطير كرة القدم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s34h

أعلنت شركة خوان فيغر وفاة وكيل الأعمال المخضرم من أوروغواي، الجمعة، والذي ساهم في إتمام صفقات باهظة للاعبي كرة القدم من أميركا الجنوبية.

وكتبت ستيفاني فيغر وهي وكيلة رياضية عبر "إنستغرام": "بقلب يعتصره الألم أشارككم نبأ انتهاء العام 2021 دون جدي خوان".

وذكرت مجموعة فيغر عبر "إنستغرام": "بكل حزن وبعد صراع توفي اليوم عقب أزمة قلبية".

إقرأ المزيد
بعد 13 شهرا على وفاة مارادونا.. وفاة شقيقه الأصغر بذات الطريقة
بعد 13 شهرا على وفاة مارادونا.. وفاة شقيقه الأصغر بذات الطريقة

وقالت وسائل إعلام في البرازيل، حيث عاش هناك العديد من السنوات، إنه فارق الحياة عن عمر 87 عاما.

ولعب فيغر دورا في انتقال أسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا إلى نابولي العام 1986 والبرازيلي روماريو من أيندهوفن إلى برشلونة، كما ساهم في انتقال دينيلسون من ساو باولو إلى ريال بيتيس العام 1998 في صفقة قياسية عالمية آنذاك.

ومن بين اللاعبين الذين تفاوض من أجل انتقالاتهم نجوم البرازيل سقراطيس ودونغا وروبينيو وروبرتو كارلوس.

المصدر: "الوسط"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا