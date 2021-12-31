إصابات جديدة بكورونا بين المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الإفريقية

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم اليوم الجمعة إصابة أربعة لاعبين من منتخب الكاميرون بفيروس كورونا قبل تسعة أيام من مباراة افتتاح البطولة بين الدولة المضيفة وبوركينا فاسو.

كما كشفت منتخبات أخرى تستعد لخوض النهائيات المقرر أن تنطلق في التاسع من يناير المقبل عن حالات إصابة بكوفيد-19 بعد أن أعلن منتخب الرأس الأخضر إصابة سبعة لاعبين آخرين بالفيروس إضافة إلى لاعب في منتخب المغرب.

ويأتي ذلك إضافة لحالات إصابة أعلنتها الجزائر وساحل العاج أمس الخميس. وربما يحرم منتخب ساحل العاج أيضا من جهود الحارس الأساسي سيلفان جبوهو بسبب الإيقاف.

وعاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جبوهو الذي يلعب في أثيوبيا بالإيقاف مؤقتا بعد سقوطه في اختبار للكشف عن مادة محفزة للأداء.

وأعلن الاتحاد الأثيوبي لكرة القدم هذا القرار لكن اتحاد كرة القدم في ساحل العاج لم يؤكده.

من ناحية أخرى أصيب الكاميروني إيريك مكسيم شوبو-موتينغ نجم بايرن ميونخ خلال التدريبات وينتظر معرفة إذا كان بوسعه اللعب.

وقال الاتحاد الكاميروني لكرة القدم إن موتينغ المتوقع أن يقود خط هجوم الدولة المضيفة شعر "بألم شديد في ركبته اليمنى" وأجرى فحصا بالأشعة وينتظر النتيجة وسط مخاوف من غياب المهاجم البالغ 32 عاما عن البطولة.

وأعلنت الكاميرون أيضا أن المدافع البارز ميشيل نجادو-نجادجوي ولاعب الوسط بيير كوندي مالونج والجناح كريستيان باسوجوج والحارس الاحتياطي جان إيفالا أصيبوا جميعا بكورونا.

وألغى منتخب الرأس الأخضر بالفعل مباراة ودية دولية أمام المغرب قبل أن يعلن عن حالات إصابة جديدة بالفيروس في معسكره الداخلي اليوم الجمعة.

وقال منتخب الرأس الأخضر في بيان إن اللاعبين المصابين يخضعون للعزل الذاتي لكنهم لا يشتكون من أي أعراض وإن 15 لاعبا فقط شاركوا في التدريبات اليوم الجمعة.

كما قرر بدر بانون مدافع المغرب، الذي ضمه المدرب للتشكيلة في اللحظات الأخيرة، تأجيل خططه للحاق بمنتخب المغرب في معسكره بالإمارات بعد إصابته بكورونا.

ويوم الخميس قال منتخب ساحل العاج إن اللاعبين القادمين من أوروبا لمعسكره في جدة بالسعودية أصيبوا بالفيروس ووضعتهم السلطات المحلية في الحجر الصحي.

وقال منتخب الجزائر في وقت سابق هذا الأسبوع إن لاعبيه يوسف بلايلي ومحمد أمين توجاي وحسين بن عيادة أصيبوا بكوفيد-19 في معسكر تدريبي في قطر.

المصدر: رويترز