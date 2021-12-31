رغم اعتراض الجزائر.. الاتحاد المغربي لكرة اليد يؤكد تنظيم بطولة إفريقيا في الصحراء الغربية

أعلن الاتحاد المغربي لكرة اليد تنظيم بطولة أمم إفريقيا للعبة بالصحراء الغربية، فيما أعلن الاتحاد الإفريقي لهذه الرياضة في وقت سابق عن تأجيلها حتى يونيو بعد اعتراض الجزائر.

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ومن المقرر تنظيم البطولة الإفريقية لكرة اليد في الصحراء الغربية، وفق ما أكده رئيس الاتحاد المغربي للعبة العدلي حنفي الجمعة.

وقال رئيس الاتحاد المغربي لكرة اليد في تصريح وكالة الأنباء االفرنسية: "سوف تقام البطولة في مدينتي كلميم والعيون كما كان مقررا، وليس هناك أي قرار للاتحاد الإفريقي يقول العكس".

وكان منتظرا إقامة البطولة في مدينتي كلميم جنوب المغرب والعيون (الصحراء الغربية) بين 13 و23 يناير، إلا أن الاتحاد الإفريقي قرر تأجيلها إلى الفترة ما بين 22 يونيو و2 يوليو، وفق ما أفاد في بيان على موقعه الرسمي هذا الأسبوع.

وأعلن الاتحاد أيضا إعادة إجراء قرعة مباريات البطولة في تاريخ لاحق لم يتم تحديده، وذلك بعد مُلتَمَسَين من زامبيا والجزائر بإلغاء القرعة التي أجريت في 8 ديسمبر.

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وأكد الاتحاد أنه قبل مُلتَمَسَي زامبيا والجزائر دون تفاصيل عن سبب اعتراض المنتخبين.

وأفاد رئيس الاتحاد المغربي لكرة اليد العدلي حنفي بأن "تأجيل القرعة له علاقة بمشاكل تقنية تخص الاتحاد الإفريقي، ولا شأن له بتنظيم المغرب للبطولة"، مشيرا إلى أن العيون سبق أن احتضنت بطولة إفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس في 2016.

وأوضح قائلا: "إذا كانت الجزائر تود المشاركة في البطولة فمرحبا بها فوق رؤوسنا"، علما أن وسائل إعلام كانت قد أكدت في وقت سابق أن الجزائر قررت مقاطعة البطولة بسبب إقامتها في مدينة العيون بالصحراء الغربية.

المصدر: أ ف ب