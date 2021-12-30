الإعلان عن قائمة المنتخب التونسي المشاركة في كأس الأمم الإفريقية

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الخميس عن قائمة اللاعبين الذين سيمثلون "نسور قرطاج" بكأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون بالفترة بين 9 يناير و6 فبراير من العام المقبل.

واختار المدير الفني لمنتخب تونس، منذر الكبير، 28 لاعبا في قائمة "نسور قرطاج" لخوض غمار البطولة القارية:

- في حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى، البشير بن سعيد، أيمن دحمان وعلي الجمل.

- في خط الدفاع: ديلان برون، منتصر الطالبي، بلال العيفة، أسامة الحدادي، عمر الرقيق، محمد دراجر، حمزة المثلوثي، أمين بن حميدة، علي معلول وعلي العابدي.

- في الوسط والهجوم: محمد علي بن رمضان، عيسى العيدوني، إلياس السخيري، غيلان الشعلالي، يوهان توزجار، سيف الدين الخاوي، أنيس بن سليمان، وهبي الخزري، نعيم السليتي، حنبعل المجبري، حمزة رفيعة، سيف الدين الجزيري، يوسف المساكني، فراس بالعربي.

ويلعب المنتخب التونسي في كأس إفريقيا ضمن المجموعة السادسة رفقة منتخبات مالي وموريتانيا وغامبيا.

المصدر: الاتحاد التونسي بكرة القدم