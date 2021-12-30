أتلتيكو مدريد يعلن عن 5 إصابات بكورونا في صفوفه من بينها مدربه سيميوني ونجمه غريزمان

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم الخميس، عن وجود 5 حالات إصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق.

وأشار النادي المدريدي في بيانه، إلى أنه بعد استراحة الدوري، خضع جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني لفحوصات طبية، واختبارات كورونا، وفقا لبروتوكول الدوري.

الموقع الرسمي لنادي أتلتيكو مدريد

كل المعلومات الخاصة بالنادي.



بعد اجراء فحوصات اليوم تم اكتشاف خمس حالات ايجابية مرتبطة بلاعبي الفريق الأول. — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) December 30, 2021

🚨BREAKING: Atletico Madrid announced that 5 people had tested positive for Covid-19 in the team, namely Diego Simeone, Antoine Griezmann, Joao Felix, Koke and Herrera. pic.twitter.com/htJ3YzmkS3 — footys.eleven (@ElevenFootys) December 30, 2021

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وأضاف البيان، أن نتائج الفحوصات أظهرت 5 إصابات بالفيروس، وهم الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب الفريق، إضافة إلى اللاعبين الأربعة أنطوان غريزمان، جواو فيليكس، كوكي وهيكتور هيريرا.

وذكر البيان أنه تم عزل المصابين الخمسة في منازلهم، التزاما بتوصيات وزارة الصحة.

ومن المقرر أن يستضيف أتلتيكو مدريد فريق رايو فاليكانو يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الـ19 مع استئناف منافسات الدوري الإسباني في العام الجديد.

المصدر: atleticodemadrid.com