العثور على جثة مقاتل فنون قتالية بعد عامين من اختفائه

قالت الشرطة في برانسون بولاية ميسوري الأمريكية إنها تعرفت على رفات ديفيد كونيغ، وهو مقاتل هاو في فنون القتال المختلطة، كان مفقودا منذ ما يقرب من عامين.

وأعلنت إدارة شرطة برانسون في بيان أن بقايا الهياكل العظمية عثر عليها في الغابة الأسبوع الماضي من قبل رجل كان يبحث عن قرون الغزلان.

وقال الطبيب الشرعي إن سبب وفاة المقاتل الشاب غير معروف لكنه لم يكن نتيجة القتل، وأكد طبيب أن كونيغ كان في سن الخامسة والعشرين من عمره عندما مات.

وعثر محققون من الشرطة على بعض متعلقاته الشخصية أثناء تفتيش المنطقة.

*** UPDATE*** We are saddened to bring you this update tonight. The remains of David Koenig were located last week in a wooded area in Branson Missouri. Police do not suspect foul play at this time. Thank you to all who helped share his story. pic.twitter.com/wehg4gorqG — The AWARE Foundation (@aware_the) December 28, 2021

شوهد كونيغ آخر مرة في 8 فبراير العام الماضي ومنذ ذلك الحين كانت عدة وكالات فدرالية تبحث عنه.

ويدير ريك والد كوينغ صالة ألعاب رياضية لفنون الدفاع عن النفس في برانسون وقال إنه درب ابنه على الرياضة طوال حياته، وأنه كان يعمل من أجل أن يصبح مقاتلا محترفا.

وذكر أنه نجله خسر نزاله الأول بعد إصابة قدميه في الحلبة، لكنه فاز بعد ذلك في نزالاته الخمس التالية.

المصدر: CNN