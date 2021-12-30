بالفيديو.. احتدام النقاش بين سمير نصري وحبيب باييه بسبب محمد صلاح وهازارد

احتدم النقاش بين سمير نصري نجم مانشستر سيتي ومنتخب فرنسا السابق، والمدافع السنغالي المخضرم حبيب باييه، بعد عقد مقارنة بين النجم المصري محمد صلاح، والبلجيكي إيدين هازارد.

وفي جلسة حوار على قناة Canal الفرنسية أعرب اللاعبان السابقان في أولمبيك مرسيليا عن اختلاف وجهة نظرهما حول رؤية الجميع لهازارد لاعب ريال مدريد الحالي وتشيلسي سابقا وصلاح مهاجم ليفربول.

وبدأ الأمر عند اختيار 11 لاعبا تاريخيا من الدوري الإنجليزي، وعندما اقترح نصري اسم هازارد، فضل باييه صلاح على حساب البلجيكي، قائلا: "انتظر أيها السيد، هل تعتقد حقا أن إيدين هازارد أفضل من محمد صلاح؟ هل أنت جاد؟".

رد سمير نصري مدافعا عن جناح تشيلسي السابق بالقول: "تم اختياره كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في 2015، كما أن محمد صلاح لاعب أناني".

Débat Hazard - Salah entre Samir Nasri et Habib Beye pic.twitter.com/zolh3KWLgC — José Mourinho French (@Jmfmourinho00) December 28, 2021

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وتابع: "في الحقيقة كمدرب عندما تشاهد محمد صلاح يلعب كرة القدم، هل يعجبك ما يقوم به؟ محمد صلاح لاعب أناني ويحتفظ بالكرة بشكل دائم".

لكن باييه أصر على الفارق الإحصائي بين هازارد وصلاح: "أود أن يعطيني أحد إحصائيات إيدن هازارد ومحمد صلاح.. النجم المصري سجل ضعف عدد الأهداف التي سجلها إيدن هازارد، فقط في الدوري".

ويتصدر صلاح جناح ليفربول، قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 15 هدفا وبفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه.

بالمقابل يعاني هازارد مع ريال مدريد بسبب تراجع مستواه وعدم مشاركته في المباريات بصفة مستمرة نتيجة الإصابات.

المصدر: "وكالات"