مانشستر سيتي يتجاوز برينتفورد ويحلق في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز

حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على مضيفه برينتفورد بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم "البريميرليغ".

ويدين السيتي بالفضل في الفوز لنجمه فيل فودين الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ16 من عمر اللقاء.

#BREMCI ~ #PL



برينتفورد 0 × 1 مانشستر سيتي | هددددف فودين 🎥



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to never miss any goal Follow @FA_GO7pic.twitter.com/tywfkrWnW0 — Faster Goals @FA_GO7 (@FpFaster) December 29, 2021

وبهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده في الصدارة إلى 50 نقطة موسعا الفارق إلى 8 نقاط عن أقرب مطارديه تشيلسي الذي سقط في فخ التعادل أمام ضيفه برايتون 1-1 في وقت سابق اليوم.

A professional and clinical performance from Pep Guardiola's side sends them eight points clear at the top 🔹#BREMCIpic.twitter.com/Bhgdf1A3eF — Premier League (@premierleague) December 29, 2021

في المقابل، توقف رصيد برينتفورد عند 20 نقطة في المركز الـ14.

A late, late header from Danny Welbeck shares the spoils at Stamford Bridge 👏#CHEBHApic.twitter.com/PdPsHG3JRr — Premier League (@premierleague) December 29, 2021

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وتراجع ليفربول (41 نقطة) إلى المركز الثالث على جدول ترتيب فرق الدوري بعد خسارته أمس الثلاثاء أمام ليستر سيتي بهدف دون مقابل.

المصدر: RT