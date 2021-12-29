 
مباشر
عاجل
العاهل السعودي: لم نتوان ونتأخر في دعم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967

البرتغالي بيسيرو مدربا جديدا لنيجيريا بعد كأس أمم إفريقيا

الرياضة

البرتغالي بيسيرو مدربا جديدا لنيجيريا بعد كأس أمم إفريقيا
AFP NELSON ALMEIDA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s2k4

أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم يوم الأربعاء تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو مدربا جديدا للمنتخب النيجيري، على أن يتولى القيادة بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية الشهر المقبل.

وأقال الاتحاد النيجيري، المدرب الألماني جرينوت رور قبل أسابيع على انطلاق كأس الأمم في الكاميرون وتسلم المدير الفني للاتحاد، أجوستين إجوافون، القيادة بصفة مؤقتة.

وقال الاتحاد النيجيري في بيان رسمي: "بعد دراسة متأنية دعمت اللجنة التنفيذية مقترحا بتعيين جوزيه بيسيرو مدربا جديدا للنسور الخضر".

وأضاف الاتحاد النيجيري أن كأس الأمم، التي تقام بين التاسع من يناير والسادس من فبراير، ستسمح لبيسيرو بتأسيس علاقة عمل مع إجوافون الذي سيستعيد منصبه كمدير فني للاتحاد عقب البطولة.

ودرب بيسيرو فرق سبورتينغ وبورتو البرتغاليين والهلال السعودي والأهلي المصري والشارقة والوحدة الإماراتيين ومنتخبي السعودية وفنزويلا ضمن تجارب أخرى عديدة.

إقرأ المزيد
الكشف عن قائمة المنتخب المصري المشاركة في كأس الأمم الإفريقية
الكشف عن قائمة المنتخب المصري المشاركة في كأس الأمم الإفريقية

وقاد إجوافون منتخب نيجيريا بين 2005 و2007.

وتلعب نيجيريا في البطولة القارية ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات مصر والسودان وغينيا بيساو.

المصدر: "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا