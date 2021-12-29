بالفيديو.. والدة الجزائري سعيد بن رحمة تحتضنه وتقبل يده بعد تألقه في مباراة وست هام في "البريميرليغ"

حرص الجزائري سعيد بن رحمة نجم وست هام يونايتد، على التوجه للمدرجات بعد فوز فريقه، للاحتفال الذي أصبح معتادا مع والدته هناك، خاصة بعد تألقه مع فريقه في مواجهة واتفورد، أمس الثلاثاء.

وسجل بن رحمة أحد أهداف فريقه الأربعة (4-1) في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي وست هام فيديو رائعا للنجم الجزائري وهو يتوجه للمدرجات بعد نهاية المباراة ليعانق والدته التي قبلت يده، قبل أن يعطيها قميصه، والتي بدورها منحته لأحد المشجعين، وسط تشجيع حار من الجماهير.

Saïd Benrahma's mum watched his performance from the away end today ❤️



He headed straight over to her at full-time... 🥰 pic.twitter.com/weKygjyAE3 — West Ham United (@WestHam) December 28, 2021

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وأصبح بن رحمة مشهورا في الفترة الأخيرة بالذهاب إلى مدرجات جماهير وست هام حتى يحتفل بأهدافه أو بالانتصارات مع والدته، التي واظبت مؤخرا على التواجد وسط الجمهور وتشجيع نجلها.

ومنذ بداية الموسم، شارك بن رحمة البالغ 26 عاما في 19 مباراة في الدوري الممتاز، سجل خلالها 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

المصدر: وكالات