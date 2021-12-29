الفرنسي بيير يعلن إصابته بفيروس كورونا للمرة الثالثة

أعلن لاعب كرة المضرب الفرنسي "المشاغب" بينوا بيير، اليوم الأربعاء، إصابته بفيروس كورونا للمرة الثالثة، ما يهدد مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة المقررة بين 17 و30 يناير المقبل.

وكعادته، خرج المصنف الـ46 عالميا بتغريدة غريبة ليعلن فيها عن إصابته بكورونا، قائلا عبر حسابه في "تويتر": "صباح الخير، اسمي بينوا بيير، وللمرة الـ250 جاءت نتيجتي إيجابية بكوفيد! بصراحة، لقد سئمت من +كوفيدكم+ اللعين!!!".

وسبق لبيير أن أصيب بفيروس كورونا خلال مشاركته في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2020، ما أدى الى إدخال العديد من اللاعبين في حجر صحي تحسبا للعدوى.

ثم أصيب صاحب الـ32 عاما بالفيروس مجددا بعدها بأسابيع خلال مشاركته في دورة هامبورغ الألمانية.

« Bonjour je m'appelle Benoit Paire et pour la 250e fois je suis positif au Covid !! Franchement j'en peux plus de votre Covid de m**** !! »



Benoit Paire positif au Covid-19, incertain pour l'Open d'Australie https://t.co/KdJLCpdY5Gpic.twitter.com/t69KOISRaN — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 29, 2021

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ولا يبدو أن الفرنسي في وضع نفسي جيد بسبب الذي يحصل معه، قائلا: "كيف حالي؟ بسبب كوفيد، أعاني من سيلان في الأنف، لكن بسبب كل هذا الحجر الصحي الذي أمضيته في غرفة على الجانب الآخر من العالم، لا أشعر أني مرتاح في رأسي (على الصعيد الذهني)".

وتابع: "العام الماضي كان صعبا، وهذا العام بدأ بنفس الطريقة"، قبل أن يناشد رابطة اللاعبين المحترفين بالقول: "كيف ستدافعون عن لاعبين في حالتي"، في إشارة منه إلى الخطر الذي يحدق باللاعبين جراء مشاركاتهم في الدورات.

المصدر: أ ف ب