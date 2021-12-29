دجوكوفيتش ينسحب من كأس اتحاد المحترفين للتنس في سيدني

أعلن منظمو كأس رابطة محترفي التنس ATP الأربعاء أن الصربي نوفاك دجوكوفيتش لن يشارك في البطولة المقررة بين 1 و9 من يناير في سيدني.

وقال المنظمون في بيان: "المصنف أول عالميا نوفاك دجوكوفيتش انسحب من كأس أي تي بي 2022. سيتولى الآن قيادة المنتخب الصربي اللاعب المصنف 33 عالميا دوشان لايوفيتش".

وأكد المنظمون بذلك صحة ما كشفته صحيفة "بيليتش" الصربية يوم عيد الميلاد أن دجوكوفيتش الذي يرفض الإفصاح عن تلقيه لقاحا ضد فيروس "كوفيد-19" من عدمه، لن يشارك في البطولة.

وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني استنادا إلى مقربين من النجم الصربي: "نوفاك لن يذهب للمشاركة في كأس رابطة لاعبي التنس المحترفين بنسبة 99٪. إنه يتدرب هنا (في بلغراد)، لكنه قرر عدم المشاركة في هذه البطولة".

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وأوضحت أن دجوكوفيتش (34 عاما) موجود حاليا في بلغراد حيث يهتم بمؤسسته ويتدرب ويقضي الوقت مع أسرته.

وتعتبر مسابقة كأس رابطة اللاعبين المحترفين الحديثة العهد والتي تتنافس فيها المنتخبات الوطنية، بداية للموسم الجديد لفئة الرجال وتحضيراً لبطولة أستراليا المقررة بين 17 و30 يناير.

وكان لقب النسخة الأولى من كأس "أي تي بي" عام 2020 من نصيب دجوكوفيتش ومنتخب بلاده بالفوز في النهائي على إسبانيا ونجمها رافائيل نادال، فيما نالت روسيا بقيادة دانييل مدفيديف وأندري روبليف لقب النسخة الثانية على حساب إيطاليا.

وأنهى دجوكوفيتش عام 2021 في المركز الأول عالميا وذلك للعام السابع تواليا، وهو رقم قياسي. كما حقق رقما قياسيا بالفوز في دورات الماسترز للألف نقطة حيث أحرز هذا العام لقبه الـ 37.

وأدرج اسم دجوكوفيتش في السابع من الشهر الحالي ضمن لائحة منتخب بلاده الذي سيشارك في كأس الرابطة، قبل أن يدرج اسمه أيضا في اليوم التالي ضمن المشاركين في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في الفترة بين 17 و30 يناير المقبل.

لكن بانسحابه من كأس الرابطة، يزيد دجوكوفيتش الشك حول مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة حيث يسعى إلى لقبه العاشر بها والرابع تواليا والـ21 في الغراند سلام لينفرد بالتالي بالرقم القياسي في عدد الالقاب في البطولات الكبرى الذي يتقاسمه حاليا مع نادال والسويسري روجيه فيدرر.

وتبقى مشاركة اللاعبين في بطولة أستراليا مشروطة بتلقيهم اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19" إلى جانب المقربين منهم وأعضاء جهازهم التدريبي والطبي.

وأكدت صحيفة "بيليتش" أنه من المحتمل أن يعلن "نولي"، وهو لقب دجوكوفيتش، قبل نهاية العام قراره بشأن مشاركته في أول بطولة غراند سلام في العام الجديد.

المصدر: "أ ف ب"